Migranti: Grecia, prorogato di due settimane isolamento centri di accoglienza

- La Grecia ha prorogato di due settimane l’isolamento imposto per la prima volta nel mese di marzo ai centri di accoglienza dei migranti. Secondo quanto si legge sulla Gazzetta ufficiale ellenica, la misura è valida sia per i centri situati nelle isole del Mar Egeo sia per quelli dislocati sulla terraferma. Il governo di Atene ha imposto l’isolamento per la prima volta lo scorso 21 marzo prologandolo poi in diverse occasioni durante la fase peggiore dell’epidemia nazionale provocata dal Covid-19. La Grecia, con 180 vittime e 2.980 casi stando all’ultimo aggiornamento ufficiale, è uno dei paesi meno colpito a livello europeo e fra i migranti non sono stati registrati casi di decesso determinati dal coronavirus. (Gra)