Università: Carfagna a Manfredi, per più donne in lauree Stem c’è mia Pdl

- Non nascondiamo una certa soddisfazione, perché finalmente tutti sembrano aver capito quel che sosteniamo da anni: va incoraggiata e promossa la presenza delle donne negli studi scientifici e nei corsi di laurea Stem. Così in un post su Facebook Mara Carfagna, vicepresidente della Camera dei deputati, commentando le dichiarazioni del ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi sulla volontà di incentivare l’iscrizione femminile ai corsi di laurea Stem. “Una proposta di legge a mia firma che introduce la gratuità delle rette per le studentesse più meritevoli iscritte a queste discipline è depositata da tempo alla Camera, a disposizione di tutti: approvarla subito sarebbe già un primo passo importante”, ha scritto. (Rin)