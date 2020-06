Coronavirus: Lega, totale solidarietà e sostegno a Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Totale solidarietà e sostegno al presidente Fontana: sacrosanta la sua decisione di trascinare in tribunale gli autori dell'ennesimo attacco mediatico nei suoi confronti. Lo dichiarato in una nota i parlamentari della Lega in commissione di Vigilanza Rai: il capogruppo Paolo Tiramani, Massimiliano Capitanio, Dimitri Coin, Igor Iezzi, Giorgio Maria Bergesio, Umberto Fusco e Simona Pergreffi. “Allo stesso modo ci auguriamo che la Rai non si renda a sua volta megafono dell'ormai evidente disegno politico studiato a tavolino per colpire il governatore della Lombardia e destabilizzare la guida di un'intera regione”, scrivono i parlamentari, annunciando di voler chiedere in commissione di Vigilanza che il servizio pubblico radiotelevisivo “fornisca tutte le garanzie del caso appurando tempestivamente che il relativo servizio della trasmissione Report, qualora andasse in onda, non sia parziale né equivoco”. (Com)