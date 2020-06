Cinquant'anni dalle prime regionali, Mattarella: "L'autonomia è fondamento della democrazia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo chiamati a una prova impegnativa: l’Italia ha le carte in regola per superare la sfida. Non vincerà da solo un territorio contro un altro, non prevarrà una istituzione a scapito di un’altra, ma solo la Repubblica, nella sua unità". Si conclude così il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'anniversario dei 50 anni dalle prime elezioni regionali. Un messaggio in cui il capo dello Stato ha voluto rimarcare il ruolo e l'importanza dei sistemi regionali e provinciali, il cui "principio di autonomia è alle fondamenta della costruzione democratica, perché appartiene al campo indivisibile delle libertà e costituisce un regolatore dell’equilibrio costituzionale".Ma "dopo mezzo secolo di esperienza la riflessione" sul funzionamento complessivo dei poteri democratici della Repubblica "è ancora aperta, e la stessa lotta alla pandemia ci ha posto di fronte a nuovi interrogativi su come rendere migliore il servizio ai cittadini ed evitare che conflitti e sovrapposizioni tra istituzioni possano creare inefficienze paralizzanti o aprire pericolose fratture nella società".Inoltre, ha sottolineato il presidente Mattarella, "la libertà dei territori e l’autonomia delle comunità sono un contributo all’unità nazionale, nel quadro di una leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali". (Rin)