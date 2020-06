Giustizia: Bartolozzi (FI), ennesima incoerente spaccatura del M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 Stelle, con esponenti di spicco tra cui il presidente Antimafia Nicola Morra, avrebbe riproposto al Senato un emendamento per innalzare l'età pensionabile dei magistrati dagli attuali 70 anni a 72. Così in una nota Giusi Bartolozzi, deputata di Forza Italia e segretario della commissione Giustizia a Montecitorio. “Con l'evidente intento di favorire qualche noto magistrato in procinto di pensione, si prova a modificare un assetto degli attuali limiti pensionabili che, negli ultimi anni, ha subito periodici e contraddittori mutamenti, con il duplice effetto di creare un'incertezza insostenibile su una tema tanto delicato e di fatto interferendo con la gestione dei processi e della pianta degli uffici giudiziari, Csm incluso”, ha detto. “Vedremo chi, all'interno del movimento avrà la meglio e se il ministro Alfonso Bonafede resterà coerente alla sua manifesta contrarietà sul tema: faremo in modo che mantenga gli impegni presi”, ha aggiunto. (Com)