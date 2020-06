Emirati-Egitto: colloquio tra ministri degli Esteri sulla dichiarazione del Cairo sulla Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione del Cairo sulla crisi libica è stata al centro del colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri emiratino, Sheikh Abdullah bin Zayed al Nahyan, e l'omologo egiziano Sameh Shoukry. Lo riferisce l'agenzia stampa emiratina "Wam". Nel corso della telefonata, il ministro emiratino ha apprezzato gli sforzi del Cairo per la ricerca di una soluzione alla crisi libica ed espresso la volontà di Abu Dhabi di porre fine al conflitto nel paese nordafricano, vedendo nell'iniziativa egiziana "un segno luminoso di speranza verso il raggiungimento di tale scopo". Bin Zayed al Nahyan ha anche chiesto al Governo di accordo nazionale (Gna) tripolino e all'Esercito nazionale libico (Lna) di rispondere all'iniziativa egiziana.Ieri, 6 giugno, il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il palazzo presidenziale del Cairo ha annunciato il raggiungimento di un accordo tra Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), e Aguila Saleh, presidente della Camera dei rappresentanti libica, in merito a una soluzione per la crisi libica. Tale accordo prevede l'entrata in vigore di un cessate il fuoco su tutto il territorio libico dalle sei dell'8 giugno e l'impegno all'estromissione delle forze straniere dal paese nordafricano nel rispetto delle risoluzioni Onu rilevanti e in direzione della ripresa di un dialogo politico intra-libico. (Res)