Pa: Dadone sul Blog delle Stelle, sburocratizziamo attraverso il ricorso al digitale

- Sburocratizziamo la pubblica amministrazione attraverso il ricorso massiccio al digitale: dopo decenni in cui abbiamo sentito parlare, spesso a vuoto, di semplificazioni, con questo governo stiamo passando rapidamente dalle parole ai fatti. Così un post sul Blog delle Stelle firmato dal ministro della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone. “In prima battuta, complice l'emergenza sanitaria, abbiamo trasformato lo smart working in realtà e ora lo stiamo consolidando per renderlo davvero flessibile e ancorato a obiettivi e risultati; adesso, invece, snelliamo le procedure dei concorsi, rilanciamo rapidamente la stagione del reclutamento e puntiamo sulle nuove competenze che servono alla Pa del futuro, a partire da quelle digitali e trasversali", si legge nel post, in cui si ricorda che ieri sera è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il primo bando che tiene conto delle innovative misure di semplificazione introdotte con il decreto Rilancio. Si tratta, scrive Dadone, di 92 unità di personale non dirigenziale per diversi profili, nei ruoli dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e del ministero dell'Ambiente. Le prove preselettiva e scritta, ha spiegato, si svolgeranno con strumenti informatici, mentre quella orale potrà essere tenuta in videoconferenza. Altro elemento chiave di novità, ha scritto il ministro, è rappresentato dai “quiz situazionali che saranno inseriti nella prova preselettiva al fine di rilevare le competenze attitudinali dei candidati, da tempo apprezzate nel privato ma quasi sconosciute nel pubblico”. (Rin)