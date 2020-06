Regno Unito: capo polizia di Londra, 14 agenti feriti durante le proteste antirazziste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattordici agenti di polizia sono rimasti feriti a causa delle aggressioni subite durante le proteste antirazziste svoltesi ieri nel centro di Londra. È quanto riferito dal capo della polizia della capitale britannica, Cressida Dick, che ha definito questi atti “scioccanti e assolutamente inaccettabili”. “Sono profondamente rattristata e sconfortata per il fatto che una minoranza di manifestanti sia diventata violenta nei confronti degli agenti di polizia nel centro di Londra ieri sera. Ciò ha causato 14 feriti", ha dichiarato Dick, prima donna alla guida della polizia metropolitana della capitale. Oggi sono previste nuove proteste e Dick ha esortato i manifestanti a trovare un altro modo, auspicabilmente pacifico, per far sentire le loro opinioni e che magari “non implichi l’uscire per le strade di Londra” visti anche i rischi che gli assembramenti comportano a causa del Covid-19. (Rel)