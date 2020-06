© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se in Italia la fase acuta dell'emergenza coronavirus sembra superata "purtroppo in altri Paesi, specialmente dell'America Latina, il virus sta facendo ancora tante vittime. Desidero esprimere la mia vicinanza a quelle popolazioni, ai malati e ai loro familiari, e a tutti coloro che se ne prendono cura". Così Papa Francesco al termine dell'Angelus di questa mattina in piazza San Pietro.(Rin)