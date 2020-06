Libia: forze del Gna rinvengono deposito di esplosivi appartenenti alle milizie dell'Lna a Tarhuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) tripolino ha rinvenuto nella città di Tarhuna un deposito di esplosivi appartanenti alle milizie dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) guidato da Khalifa Haftar. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa turca "Anadolu". Il deposito contiene decine di ordigni, da mine ad altri esplosivi che - secondo le autorità del Gna - venivano utilizzate dall'Lna per far saltare in aria moschee, strade e abitazioni a Tripoli.Le forze del Gna hanno hanno annunciato il 5 giugno di aver preso il controllo della città di Tarhuna senza combattere, dopo che le unità dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) si sono ritirate dalla loro ultima roccaforte nella Libia occidentale. Lo ha annunciato il portavoce delle forze del Gna, Muhammad Qanunu. "Le nostre forze eroiche sono entrate nella città di Tarhuna da quattro assi, assumendone il pieno controllo", ha detto Qanunu. (Tua)