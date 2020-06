Croazia: Fitch conferma rating BBB- con prospettive stabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fitch ha confermato il rating del credito a lungo termine croato a BBB- con una prospettiva stabile. Secondo quanto riportato dall’agenzia di rating, "le prospettive stabili riflettono la fiducia sul fatto che la stabilità di bilancio a medio termine sarà mantenuta mentre saranno adottate misure a breve termine per la ripresa economica in relazione agli effetti dell'epidemia di coronavirus, nonché al proseguimento del graduale processo di passaggio all'euro”. Fitch prevede una contrazione del Pil della Croazia dell'8,4 per cento nel 2020, che è una stima più ottimista di quella del governo (che si attesta circa al 9,4 per cento), principalmente a causa delle principali conseguenze della pandemia sul turismo, il ramo economico più importante del paese balcanico. (Zac)