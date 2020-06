Fase 3: Gelmini (FI), stati generali trovata per finire sui giornali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non piacciono a Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, gli stati generali sull'economia annunciati dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. In un video pubblicato su Instagram la parlamentare ha affermato: "La proposta del premier Conte a noi sembra solo l'ultima trovata di Casalino per finire sui giornali, ma niente di più". "Come se in questo momento di emergenza - ha sottolineato - il paese avesse bisogno di teorie e non di risposte immediate e concrete. Conte può mettere attorno a un tavolo tutti gli esperti che vuole, ma se non darà liquidità immediata alle aziende, se non viene pagata la cassa integrazione ai lavoratori e se non arrivano i 600 euro alle partite Iva e alle piccole e medie imprese, francamente i provvedimenti adottati dal governo non servono a nulla", ha concluso. (Com)