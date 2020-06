Turchia: presidente cipriota Anastasiades, Ue interrompa i negoziati di adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Turchia non porrà fine alle sue politiche aggressive nel Mediterraneo orientale non dovrebbe più essere considerata come un paese candidato all'adesione all'Unione europea. Lo ha dichiarato il presidente cipriota Nikos Anastasiades in un'intervista all’edizione europea di “Politico”. Anastasiades ha osservato che le indagini sismiche della Turchia dedite alla ricerca di idrocarburi al largo delle coste cipriote – azioni definite illegali dall’Ue in quanto in quanto violano la zona economica esclusiva dell'isola - sono un passo che va oltre il limite. “O rispettano le condizioni poste a qualsiasi altro paese candidato, o non dovrebbero né essere paesi candidati all’adesione, né tantomeno accettati”, ha detto Anastasiades, specificando la posizione di Nicosia. "Siamo favorevoli ad avere la Turchia come Stato membro dell'Unione europea, perché preferiamo avere un vicino europeo piuttosto che uno Stato aggressivo come si comporta la Turchia". Secondo il capo dello Stato cipriota, fermare formalmente i negoziati di adesione è "uno dei passi che si possono prendere per inviare un messaggio forte alla Turchia, anche se preferirei avere una soluzione pacifica". Nel giugno del 2018, i ministri dell'Ue hanno effettivamente congelato i negoziati avviati nel 2005, sebbene Ankara possa ancora accedere ai fondi di preadesione (Ipa). (Gra)