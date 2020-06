Ue: Sileri (M5s), ok Mes se sono soldi vantaggiosi senza vincoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro della Salute ed esponente del Movimento 5 stelle, Pierpaolo Sileri, intervenendo su Sky, ha sottolineato che "se alcuni paesi hanno detto no al Mes ci sarà una ragione. A mio avviso se sono soldi vantaggiosi, senza vincoli e in tempi rapidi allora va bene". L'Italia, ha ricordato, "ha già dato tanto all'Europa" e "non ci dimentichiamo che tutta l'austerity e i tagli vengono da lì, quindi ora serve un cambio di passo". (Com)