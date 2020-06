Viabilità: Aspi, in settimane chiusure notturne su raccordo A1 Milano-Napoli-piazzale Corvetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul raccordo A1 Milano-Napoli-Piazzale Corvetto per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 giugno, sarà chiuso il tratto per chi proviene da Bologna ed è diretto a Milano. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia che in alternativa consiglia di seguire le indicazioni per Venezia, lungo il raccordo A1/A51 e uscire dallo svincolo di Piazzale Corvetto. Inoltre dalle 21:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 giugno, sarà chiuso il tratto per chi proviene da Milano ed è diretto a Bologna.In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 1-2- Via Emilia e immettersi sul Raccordo dallo svincolo di San Donato.(com)