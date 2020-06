Roma: da Giunta ok a riproposizione interesse pubblico nuovo collettore fognario Municipio XIII

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta capitolina ha rinnovato l'interesse pubblico per prendere in consegna l'area dove sarà realizzato il nuovo collettore fognario del fosso di Campomorto, nel XIII Municipio. "È uno step necessario - si legge in una nota del Campidoglio - per proseguire nel progetto di riqualificazione e completamento della rete di smaltimento delle acque reflue, che andrà a servire un intero quadrante e sarà collegata al depuratore di Roma Sud. Negli anni scorsi era stato riavviato l'iter per finanziare nuovamente l'opera e completare l'Iter amministrativo. Il costo dell'intervento sarà di circa 4,9 milioni di euro."È un'opera che i cittadini attendevano da più di dieci anni. Il nuovo collettore fognario è un altro investimento strategico per Roma, grazie al quale riusciremo a riqualificare un intero quadrante proseguendo nel programma di risanamento ambientale e idrico su tutto il territorio", ha Virginia Raggi, sindaco di Roma. "La Giunta capitolina ha dato il via libera all'ultimo step necessario che consentirà di avviare i lavori per la realizzazione di questa importante infrastruttura in una delle periferie della città. Nonostante il progetto fosse stato già approvato nel 2007, negli anni era di fatto stato abbandonato. Lo abbiamo, quindi, ripreso in mano consapevoli di quanto sia importante per i cittadini e grazie a questo atto potremo procedere all'avvio del cantiere e in breve tempo iniziare a costruire il nuovo collettore fognario", ha precisato Linda Meleo, assessore alle Infrastrutture. "L'attenzione dell'amministrazione 5 stelle è sempre alta su opere importanti per i cittadini. Come commissione Lavori pubblici abbiamo dato impulso agli uffici e seguito passo passo gli sviluppi dell'iter che finalmente, dopo 10 anni, si trova ad un punto di svolta con l'approvazione ieri in Giunta dell'atto che conferma la pubblica utilità dell'opera. L'adeguamento ed il riordino della rete dei collettori del bacino del fosso di Campomorto prevede un intervento importante per il risanamento igienico-sanitario del quadrante nord ovest della città che i cittadini attendono da anni. Grande soddisfazione quindi per un altro obiettivo raggiunto dal lavoro di squadra sempre vincente tra commissione Lavori pubblici, assessorato alle Infrastrutture e dipartimento Simu", ha sottolineato Alessandra Agnello, presidente della commissione Lavori pubblici.(Com)