- La migliore risposta all'odio e alla violenza oggi a piazza del Popolo: la Roma più bella scende in piazza con le mascherine e senza bandiere. Lo afferma il segretario romano del Pd Andrea Casu sulla manifestazione in corso a piazza del Popolo. "Tutti uniti per George Floyd, perché quello che è successo a Minneapolis riguarda tutti noi e non deve accadere mai più", conclude. (Com)