Roma: Mancini (Pd), non chiudere villa Pamphilj per Stati generali economia

- La sede di rappresentanza della presidenza del consiglio di Villa Algardi è all'interno di villa Doria Pamphilj ed è ben visibile dai "campi di polo". "In occasione di importanti visite di Stato - dichiara in una nota il deputato del Pd Claudio Mancini - alcune parti aperte al pubblico sono state chiuse ai visitatori per comprensibili ragioni di sicurezza. Spero che nessun funzionario della presidenza del consiglio immagini di chiudere per qualche giorno la villa per organizzare un normale incontro con le parti sociali". "Ricordo a me stesso – continua Mancini - che in un'altra epoca il progetto di trasferire attività ordinarie della presidenza del consiglio a Villa Algardi, con la conseguente chiusura di ampi spazi alla fruizione dei cittadini , fu rapidamente abbandonato dopo un'imponente mobilitazione degli abitanti del quartiere di Monteverde. Spero che nessuno stia pensando di riproporlo", conclude. (Com)