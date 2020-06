Usa: Zingaretti, da manifestazioni contro razzismo bellissimo esempio di civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle manifestazioni contro il razzismo un bellissimo esempio di civiltà. Lo scrive, su Facebook, il governatore del Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "Si può manifestare ancorati a valori grandi e indiscutibili in maniera sicura, responsabile e civile. Una lezione a chi, promuovendo odio - aggiunge Zingaretti - ha offeso Roma con urla, violenza e assembramenti irresponsabili. A chi sostiene che non ci sono più differenze diciamo: ci sono e noi stiamo di qua, con loro, per la democrazia".(Rer)