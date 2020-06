Decreto Rilancio: Patuanelli, bonus affitti è un aiuto alle tante eccellenze del nostro paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel decreto Rilancio diamo un aiuto alle tante eccellenze del nostro paese che sono state costrette a fermarsi, ma che hanno dovuto continuare a sostenere spese fisse tra cui quelle dell’affitto del locale commerciale. Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in un post su Facebook. “Da ieri commercianti, artigiani e imprenditori possono usufruire del bonus affitti: ora potranno beneficiare del credito d’imposta pari al 60 per cento del canone di locazione per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020”, ha scritto. (Rin)