Siria: 12 miliziani filo-iraniani uccisi in un attacco aereo nel governatorato orientale di Deir Ez Zor

- Dodici miliziani filo-iraniani sono stati uccisi in un attacco aereo condotto nella notte tra il 6 e il 7 giugno da forze non identificate nel governatorato di Deir Ez Zor, nella Siria orientale. Lo riferisce il quotidiano israeliano "Jerusalem Post", citando il Syrian Human Rights Survey Center. Secondo un rapporto di quest'ultimo, i dodici miliziani sarebbero di nazionalità irachena e afghana e si sarebbero trovati all'interno di una base iraniana non distante dal confine siro-iracheno.Questo nuovo attacco giunge dopo che lo scorso 5 giugno, secondo quanto riferito dall'agenzia stampa governativa siriana "Sana", la contraerea siriana ha respinto un attacco missilistico israeliano lanciato dallo spazio aereo libanese verso un sito militare nelle vicinanze di Masyaf, nel governatorato siriano di Hama.In quell'occasione, le forze siriane avrebbero abbattuto parte dei missili lanciati dai velivoli israeliani, mentre alcuni avrebbero causato danni materiali. Secondo l'Osservatorio siriano dei diritti dell'uomo (Sohr), invece, l'attacco del 5 giugno avrebbe causato almeno nove morti, di cui quattro siriani, distruggendo un deposito di munizioni ed una fabbrica di armamenti in cui si producono missili superficie-superficie e sarebbero presenti forze iraniane.(Res)