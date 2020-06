Roma: Spadafora su scontri al Circo Massimo, formazioni neofasciste vanno sciolte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Condanno fermamente e senza appello gli scontri di ieri al Circo Massimo, animati da Forza Nuova ed alcune frange estremiste dei gruppi ultras. Così il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, in un post su Facebook. “Devastare città, aggredire giornalisti e forze dell’ordine, lanciare insulti e minacce antisemite è quanto di più lontano possa esserci dai valori dello sport e dalla passione calcistica”, ha scritto, aggiungendo che una condanna non basta. “Le formazioni neofasciste nel nostro paese vanno sciolte, e le sedi come Casa Pound liberate e restituite alla cittadinanza: sono certo che il questore saprà indicare le sanzioni più dure per chi si è reso protagonista di questa barbarie”, ha detto il ministro. Il tifo violento, ha continuato, non avrà nessuno spazio alla riapertura degli stadi nel paese. “Sono già allo studio strumenti avanzati e sanzioni ancora più severe”, ha concluso. (Rin)