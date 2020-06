Serbia-Russia: presidente Vucic conferma partecipazione a parata del 24 giugno a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha ricevuto oggi l’ambasciatore russo a Belgrado, Aleksandar Bocan-Kharchenko: durante l’incontro il capo dello Stato ha confermato la sua partecipazione alla Parata della vittoria prevista il 24 giugno a Mosca. È quanto riferisce la stampa serba che ricorda come l’invito a Vucic sia giunto direttamente dall’omologo russo, Vladimir Putin. Vucic aveva già garantito la presenza alle celebrazioni previste per la Giornata della vittoria che si sarebbe dovuta tenere, come da tradizione, il 9 maggio, in concomitanza con l’anniversario della vittoria della Grande guerra patriottica (definizione russa della Seconda guerra mondiale). La commemorazione è stata rinviata a causa della pandemia di Covid-19 e, alcuni giorni fa, è stata fissata il 24 giugno, data in cui ricorre la prima Parata della vittoria tenutasi nel 1945. (Seb)