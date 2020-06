Usa: Zoffili (Lega), sinistra strumentalizza la morte di George Floyd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i delinquenti dei centri sociali ogni occasione è buona per scendere in piazza a far casino rispolverando le solite frasi su razzismo, fascismo e xenofobia, e strumentalizzando a scopi politici perfino la morte del povero George Floyd come dimostra chiaramente la richiesta di cancellare i decreti firmati da Matteo Salvini, in un momento in cui c'è invece grande bisogno di sicurezza. Così Eugenio Zoffili, deputato e capogruppo della Lega in commissione Affari esteri alla Camera. “Ieri questi paladini dell'accoglienza non hanno perso occasione per vomitare il loro odio, rispolverando l'antiamericanismo tipico della sinistra nostrana davanti ai consolati statunitensi in Italia, dando addirittura alle fiamme le bandiere a stelle e strisce, e oggi vogliono fare il bis di questa vergogna”, ha detto. L'utilizzo della violenza, ha aggiunto, non è mai giustificabile e se un poliziotto ha sbagliato deve pagare, ma ritengo “doveroso rappresentare la mia solidarietà agli amici statunitensi, colpiti in questi giorni da una intollerabile ondata di violenze e saccheggi nel loro paese, e da una campagna di propaganda e disinformazione orchestrata da chi ha avviato un'operazione finalizzata chiaramente a screditare il presidente Donald Trump in vista delle prossime presidenziali”. Il deputato della Lega ha poi esortato la sinistra a prendere posizione contro il governo, che “fa chiudere le imprese e affama le famiglie, che dimentica i più deboli, che dimostra ogni giorno la propria incapacità: manifestino civilmente il loro pensiero contro una maggioranza che abbandona otto milioni di studenti, li vorrebbe ingabbiare in barriere di plastica e nonostante tutto ciò che è successo snobba l'educazione sanitaria”. (Com)