Libano: decine di feriti negli scontri tra manifestanti e polizia a Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di manifestanti sono scesi in strada a Beirut il 6 giugno per protestare contro la situazione critica dell'economia libanese e scontri sono sorti tra dimostranti e polizia così come tra sostenitori e oppositori di Hezbollah. Lo riferisce il portale d'informazione libanese "Naharnet". Centro della protesta piazza dei Martiri a Beirut, dove proteste antigovernative sono iniziate lo scorso ottobre per poi rarefarsi nei mesi seguenti fino ad arrestarsi a causa dell'introduzione dello stato di mobilitazione generale introdotto nel paese dei cedri per contenere la diffusione del coronavirus. Secondo la Croce rossa libanese, 48 persone sono state ferite negli scontri, di cui undici ospedalizzate. Oltre al ricorso a gas lacrimogeni da parte delle forze di sicurezza, scontri sono sorti tra sostenitori del gruppo sciita Hezbollah e dimostranti che in piazza ne chiedevano il disarmo. Hezbollah è l'unica milizia ancora armata dalla fine della guerra civile libanese all'inizio degli anni Novanta. Scontri a fuoco sono stati inoltre registrati tra due quartieri confinanti di cui uno sunnita e l'altro sciita, mentre tafferugli sono stati registrati anche a Tripoli, seconda città libanese per dimensioni situata nel nord del paese. (Res)