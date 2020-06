Infrastrutture: Terna, al via autorizzazione riassetto rete elettrica nell’area di Bologna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell’avvio del procedimento autorizzativo da parte del ministero per lo Sviluppo economico relativamente alla realizzazione degli interventi per il riassetto della rete elettrica nell’area di Bologna, Terna ha pubblicato l’avviso con l’elenco delle particelle relative alle aree potenzialmente interessate dalla costruzione di nuove opere. Stando al relativo comunicato stampa, il piano di interventi dal valore di circa 40 milioni di euro ha l’obiettivo di realizzare un sistema elettrico rinnovato e moderno, in grado di garantire maggiore resilienza della rete, qualità e sicurezza del servizio per imprese e cittadini. In particolare, prosegue la nota, il riassetto consentirà l’ammodernamento della rete 132 chilovolt dell’area di Bologna senza rendere necessaria la realizzazione di una infrastruttura a nord della città. Stando al comunicato, le opere previste dal piano porteranno anche “importanti benefici all’ambiente perché, a fronte della realizzazione di circa 39 chilometri di elettrodotto in cavo interrato, sarà possibile demolire circa 48 chilometri di vecchi elettrodotti aerei e dismetterne circa 14 di elettrodotti interrati ormai vetusti, permettendo così di restituire oltre 140 ettari di territorio”. Gli interventi interesseranno, oltre al comune di Bologna, anche i comuni di Casalecchio di Reno, Anzola dell’Emilia, San Lazzaro di Savena, Castel Maggiore, Castenaso, Calderara di Reno e Sala Bolognese. (Com)