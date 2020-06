Libia: Grecia accoglie positivamente l'accordo annunciato dal presidente egiziano al Sisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia accoglie con favore la nuova iniziativa dell'Egitto per risolvere la crisi libica. È quanto si legge in un comunicato pubblicato dal ministero degli Esteri di Atene che commenta l’accordo annunciato ieri dal presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, fra il generale dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar, e il presidente della Camera dei rappresentanti libica, Aguila Saleh. Secondo il dicastero ellenico, l’intesa annunciata ieri sottolinea i principi di base della comunità internazionale sanciti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle conclusioni della Conferenza di Berlino, vale a dire il rispetto dell'unità, dell'integrità e dell'indipendenza della Libia. Atene condivide pienamente le priorità indicate nell’intesa, come il cessate il fuoco immediato, il ritiro di tutte le forze e i mercenari stranieri, il disarmo delle milizie e il ritorno di tutte le parti libiche a un processo di dialogo inclusivo per una soluzione politica globale. “Il ripristino della pace può essere raggiunto solo dagli stessi libici. Mentre il prolungamento della crisi favorisce quegli attori terzi che stanno lentamente interferendo nei suoi affari interni: la pace andrà a beneficio non solo dei libici, ma anche della stabilità e della prosperità dell'intero Mediterraneo orientale”, si legge nel comunicato. La Grecia, prosegue la nota, “con coerenza e stabilità rimane particolarmente impegnata negli sforzi per risolvere pacificamente la crisi libica e dichiara la sua volontà e intenzione di continuare a contribuire in ogni modo al processo di pace, come sta già facendo partecipando all'operazione Eunavfor Med Irini”. (Gra)