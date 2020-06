Giustizia: Costa (FI), da Forza Italia proposte costruttive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sorteggio per l'elezione dei togati del Csm e separazione delle carriere dei magistrati: queste le nostre principali proposte al ministro Bonafede, la carina di tornasole del rapporto costruttivo di Forza Italia nei confronti del governo sui temi della giustizia. Così in una nota il deputato e responsabile del dipartimento giustizia di Forza Italia, Enrico Costa. “Attendiamo risposte: se riterranno di non accogliere l'idea del sorteggio, che è quella originaria di Bonafede, o di soffocare nella culla il testo della separazione delle carriere, sarà la maggioranza ad escludere ogni forma di collaborazione con Forza Italia; e non solo sulla giustizia”, ha detto. (Com)