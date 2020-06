Fase 3: Faraone (Iv), bene stati generali ma serve proposta politica forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli stati generali dell'economia saranno utili per ascoltare ma bisogna presentarsi con un’idea di governo: ci vuole una proposta politica forte". Questo uno dei passaggi dell'intervista a Sky del presidente dei senatori di Italia viva, Davide Faraone. "La dico con una battuta: ci vuole più Colao e meno Casalino, più sostanza e meno fumo. Mi aspetto - ha aggiunto - un’iniziativa concreta che dica ad esempio come utilizziamo i fondi europei, quali progetti corrispondono a queste risorse, cosa faremo per le imprese, i lavoratori, le famiglie, come intendiamo tagliare la burocrazia inutile. Da questa crisi possiamo uscire più forti se riusciamo a immaginare il futuro e non sprechiamo un solo euro”, ha concluso. (Com)