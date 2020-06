Fase 3: Mulè, le parole non salveranno Conte e il suo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Giuseppe Conte da mesi ignora la strada e le opposizioni: ne trascura i consigli e ne sbeffeggia le proposte. Così in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, aggiungendo che “all’alba del 7 giugno il premier si accorge che al governo non possono ritardare il confronto con gli imprenditori, sindacati e categorie, che devono prendersi qualche giorno per coinvolgere appieno le forze di maggioranze e che lui non riesce a lavorare senza una strategia”. Si continua a parlare di unità nazionale, di stati generali e di ascolto, ha aggiunto, ma “è già troppo finto per essere vero: le parole non salveranno Conte e il suo governo dal violento scontro con la realtà che ci sarà nei prossimi mesi”. (Com)