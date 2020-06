Governo: Fornaro (Leu), tenga barra dritta su innovazione e giustizia sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contro chi da destra cerca di provocare per cavalcare la rabbia sociale e per rispondere a quelli che vorrebbero applicare vecchie ricette economiche fallimentari, il governo ha una scelta sola da compiere: tenere la barra dritta su innovazione, riconversione ecologica e maggiore giustizia sociale". Lo afferma in una nota il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, secondo cui "la politica è sì ascolto delle ragioni di tutti, prosegue Fornaro, ma è soprattutto capacità di fare sintesi, compiere scelte coraggiose per dare al Paese una visione del futuro nel segno dell'equità". "Il governo Conte - ha aggiunto - è chiamato adesso a dare risposte e indicare una rotta chiara per uscire dalla crisi. Si lascino da parte le polemiche e si rafforzi una leale collaborazione e il confronto nel merito delle questioni tra le forze di maggioranza nella consapevolezza che nessuno, dal presidente del Consiglio a ogni singolo componente della maggioranza, può pensare di trarre vantaggi da un fallimento di questo governo". (Com)