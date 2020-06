Coronavirus: Sileri (M5s), non c'è un problema Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è un problema Lombardia ma un problema di possibili focolai che si possono verificare ovunque in Italia. Laddove si ripresenteranno andranno prese le misure di contenimento, ma questo può avvenire ovunque". Lo ha affermato il vice ministro della Salute ed esponente del Movimento 5 stelle, Pierpaolo Sileri, intervenendo su Sky. "Anzi - ha aggiunto - in Lombardia vedo numeri in calo, come per le terapie intensive". (Rin)