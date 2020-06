Germania: Spohr (Lufthansa), non è una rarità avere lo Stato come principale azionista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è una rarità nel settore del trasporto aereo avere lo Stato come principale azionista. È quanto dichiarato dall’amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr, in un’intervista al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” in merito al piano di salvataggio della compagnia aerea che prevede l’ingresso del governo tedesco nell’azionariato. Tuttavia, ammette Spohr, “abbiamo un obiettivo chiaro: rimborsare tutti i prestiti e depositi governativi e tornare alla proprietà privata nel 2023. Ecco come è strutturato il pacchetto di stabilizzazione del governo federale”. L’Ad è chiaro nella sua strategia e prende le distanze dallo scenario che riguarda l’istituto di credito Commerzbank: “In questo caso lo Stato è dentro l’azionariato da oltre dieci anni e il prezzo delle azioni è così basso che un'uscita sarebbe possibile solo con una perdita di miliardi”. Come ricordato da Spohr, la compagnia aerea non versa in condizioni difficili per sue responsabilità specifiche ma a causa della pandemia di Covid-19. L’Ad ha ricordato che i principali concorrenti di Lufthansa hanno una partecipazione maggioritaria statale – “British Airways attraverso una partecipazione del Qatar; Air France/Klm e Turkish Airlines tramite i loro paesi d'origine” – ma questo scenario non è “quello preferito” per la dirigenza dell'azienda tedesca e non sarà “un metro di valutazione”. Infine, Spohr ha ricordato che l’accordo prevede una clausola chiara: “Se avremo rimborsato i fondi relativi alla partecipazione silenziosa dello Stato pari a 5 miliardi di euro, compresi gli interessi, lo Stato si ritirerà dall’azionariato”. (Geb)