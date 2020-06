Iraq: approvati nominativi per i ministeri vacanti tra cui dicasteri del Petrolio e degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento iracheno ha approvato le sette candidature sottoposte dal governo di Mustafa al Kadhimi per ricoprire le cariche ministeriali rimaste finora vacanti. Lo riferisce il portale curdo-iracheno "Rudaw". A seguito del voto favorevole del parlamento di Baghdad, Ihsan Abdul Jabbar Ismail è diventato ministro del Petrolio. Ismail è a capo della Basra Oil Company, società statale che gestisce i giacimenti petroliferi nell'Iraq meridionale. Ministro degli Esteri è stato invece nominato Fuad Hussein, esponente del Partito democratico del Kurdistan (Pdk) e già ministro delle Finanze. Un altro curdo fa parte del gabinetto Kadhimi, il neoministro della Giustizia Salar Abdulsatar, esponente dell'Unione patriottica del Kurdistan (Upk). Kadhimi ha scritto su Twitter che ora il suo governo è completo e ciò "è vitale nella concretizzazione del nostro programma e nel rispetto dei nostri impegni nei confronti del popolo in attesa di azioni e non parole".Il 7 maggio, il parlamento di Baghdad aveva respinto i candidati del neopremier Mustafa al Kadhimi per i dicasteri di Commercio, Agricoltura, Giustizia, Cultura e Migrazioni, mentre il voto sui papabili per i ministeri degli Esteri e del Petrolio era stato rinviato.(Res)