- "La lotta alla pandemia ci ha posto di fronte a nuovi interrogativi su come rendere migliore il servizio ai cittadini ed evitare che conflitti e sovrapposizioni tra istituzioni possano creare inefficienze paralizzanti o aprire pericolose fratture nella società". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione dell'anniversario dei 50 anni dalle prime elezioni regionali. (Rin)