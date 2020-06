Libia: Sarraj oggi in visita a Mosca per discutere sviluppi nel paese nordafricano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fayez al Sarraj, premier del Governo di accordo nazionale (Gna) libico, sarà oggi in visita a Mosca per discutere della crisi nel paese nordafricano con funzionari russi. Fonti vicine al Gna hanno dichiarato che tra i dossier oggetto di discussione tra Sarraj e le autorità russe figurerà la dichiarazione del Cairo di ieri, 6 giugno. Le medesime fonti suggeriscono che Sarraj annuncerà altresì il rilascio di cittadini russi detenuti a Tripoli, il suo invito a società russe di operare in Tripolitania e una richiesta di attivare gli accordi militari russo-libici firmati con l'ex presidente Muammar Gheddafi nel 2011. Ieri, 6 giugno, il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il palazzo presidenziale del Cairo ha annunciato il raggiungimento di un accordo tra Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), e Aguila Saleh, presidente della Camera dei rappresentanti libica, in merito a una soluzione per la crisi libica. Tale accordo prevede l'entrata in vigore di un cessate il fuoco su tutto il territorio libico dalle sei dell'8 giugno e l'impegno all'estromissione delle forze straniere dal paese nordafricano nel rispetto delle risoluzioni Onu rilevanti e in direzione della ripresa di un dialogo politico intra-libico. (Lit)