Difesa: ministro tedesco Maas, apprezziamo cooperazione militare con gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania apprezza la cooperazione militare con gli Stati Uniti. È quanto affermato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, l’edizione domenicale del quotidiano “Bild”. Mass ha ricordato che la cooperazione bilaterale in ambito militare “è cresciuta nel corso dei decenni” e ciò perché è un ambito che rientra “nell’interesse di entrambi i paesi”. In merito al possibile ritiro di parte dei militari Usa di stanza in Germania – la quota dovrebbe passare da 34.500 a 9.500 – Maas ha dichiarato che il governo tedesco, qualora ciò dovesse avvenire, ne prenderà atto. “Siamo stretti partner nell’Alleanza atlantica ma ci sono delle complicazioni”, ha precisato il ministro. Ieri sulla questione è intervenuto anche il primo ministro, Mateusz Morawiecki, il quale ha auspicato che i militari statunitensi che stanno per essere ritirati dalla Germania possano essere dislocati in Polonia. "Spero profondamente che, a seguito dei molti colloqui che abbiamo avuto parte delle truppe basate oggi in Germania (...) arriveranno in Polonia", ha detto Morawiecki. "La decisione ora spetta agli Stati Uniti", ha precisato il premier polacco. (Geb)