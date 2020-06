Cina: libro bianco su risposta a Covid-19, Pechino respinge accuse su mancanza "trasparenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha agito in modo trasparente nel comunicare gli sviluppi della malattia Covid-19 e ha informato gli altri paesi dei suoi sviluppi in modo tempestivo. Lo ha dichiarato oggi a Pechino il capo dell'Ufficio informazioni del Consiglio di Stato (Scio), Xu Lin, nel quadro della presentazione del libro bianco sulla risposta cinese alla pandemia, intitolato "Combattere il Covid-19: la Cina in azione". "Alcuni politici e media stranieri (ci) hanno ritenuto colpevoli dell'origine del virus, hanno messo etichette e politicizzato l'epidemia", ha detto Xu Lin, citato dai media locali. "Le ipotesi inventate - come quelle che sostengono le "origini cinesi del virus", o che "la Cina ha nascosto il virus" e che la pandemia "è responsabilità della Cina" - sono assolutamente prive di fondamento, irragionevoli e irrispettose della scienza", ha aggiunto. Nel libro bianco pubblicato dall'ufficio dello Scio, Pechino contesta di aver nascosto delle informazioni utili sugli sviluppi del Covid-19, definendo come "insulti calcolati" le accuse che le sono rivolte. Secondo il rapporto, Pechino ha condiviso le informazioni disponibili in "termini chiari ed inequivocabili", ma questo è stato ignorato da alcuni paesi, che ora cercano di incolpare la Cina per i propri fallimenti. (Cip)