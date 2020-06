© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La convegnistica si fa quando si è all’opposizione: al governo si governa, e per discutere c’è il parlamento. Così in un tweet Matteo Orfini, deputato del Partito democratico. “Leggo retroscena e polemiche sugli stati generali dell’economia lanciati dal presidente Conte: non sprechiamo tempo su cose irrilevanti”, ha scritto. (Rin)