Fase 3: Romeo (Lega) su stati generali, subito taglio tasse e burocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega ha sempre mostrato con i fatti di voler collaborare per il bene del paese, ma dal governo abbiamo sempre ricevuto una risposta negativa. Così il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo. “Non vorremmo che la proposta degli stati generali di Conte, poco apprezzata anche dalla sua maggioranza, fosse il solito modo per rinviare i problemi mentre gli italiani hanno bisogno di risposte concrete: taglio delle tasse e della burocrazia per ripartire”, ha detto. (Com)