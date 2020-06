Spagna: coronavirus, governo modifica la distribuzione dei fondi destinati alle Comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambiano i parametri del piano di assistenza del governo spagnolo alle Comunità per affrontare l’emergenza del Covid-19: dei 16 miliardi di euro, uno passerà dalla voce sanità a quella dedicata all’istruzione. È quanto emerso dall’ultima videoconferenza fra il premier, Pedro Sanchez, e i governatori delle Comunità autonome. I fondi, che non saranno prestiti ma sussidi a fondo perduto, quindi saranno così suddivisi: una quota di 9 miliardi sarà destinata all’aumento degli investimenti sanitari; 2 miliardi di euro saranno stanziati per l’struzione; e 5 miliardi per la ripresa dell’attività economica. Inizialmente il governo di Madrid pensava di stanziare 10 miliardi per le spese sanitarie straordinarie e un miliardo per le spese sociali. Questa modifica dovrà ottenere l’approvazione del Congresso dei deputati, la camera bassa del parlamento spagnolo, ma intanto ha provocato le proteste di diversi governatori regionali. Quim Torra, presidente della Generalitat della Catalogna, è stato il primo a protestare e ha chiesto 15 miliardi di euro “per evitare che la Catalogna soccomba” e che il deficit di bilancio passi dallo zero all’1 per cento. Il governatore della Galizia, Alberto Nunez Feijoo, ha chiesto che siano le Comunità a stabilire come allocare le risorse. Inigo Urkullo, governatore dei Paesi Baschi, ha chiesto un piano specifico per il settore industriale automobilistico, con una strategia decisa che punti su innovazione tecnologica e investimenti.(Spm)