Cina: ministro Scienza, rafforzeremo cooperazione internazionale per sviluppare vaccino a Covid-19

- La Cina rafforzerà la cooperazione internazionale nei futuri studi clinici per lo sviluppo di un vaccino al Covid-19. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Scienza e Tecnologia, Wang Zhigang, ribadendo inoltre che quando sarà pronto all'uso Pechino renderà il suo eventuale vaccino al Covid-19 un "bene pubblico globale". Il ministro si è espresso oggi durante il briefing dell'Ufficio informazioni del Consiglio di Stato (Scio) in cui è stato presentato un libro bianco per la lotta della Cina contro il coronavirus, intitolato "Combattere Covid-19: China in Action". Ad oggi in Cina sono stati approvati da studi clinici quattro vaccini inattivati e un vaccino adenovirus, ha spiegato Zhigang citato da "Xinhua", per il quale lo sviluppo del vaccino contro la malattia dovrebbe concentrarsi sulla garanzia di sicurezza, efficacia e accessibilità. Il mese scorso alla sessione d'apertura della 73ma Assemblea mondiale della sanità (Ams), organo decisionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), anche il presidente cinese Xi Jinping ha promesso che i vaccini sviluppati dalla Cina diventeranno un "bene pubblico globale" una volta che saranno pronti per l'uso, e che questo "sarà il contributo della Repubblica Popolare per garantire l'accessibilità dei vaccini nei paesi in via di sviluppo". Lo sviluppo di un vaccino "è ancora la strategia fondamentale dei nostri sforzi per superare il nuovo coronavirus", ha aggiunto Zhigang. (Cip)