Business News: Banca di sviluppo autorizza indagine indipendente su presidente Adesina

- I vertici della Banca africana di sviluppo (Afdb) disporranno un'indagine indipendente sul caso che coinvolge l'attuale presidente dell'istituto bancario, Akinwumi Adesina, accusato di nepotismo e unico candidato in corsa per l'assemblea del prossimo mese di agosto. In un comunicato firmato dal presidente del Consiglio di amministrazione della Afdb, Niale Kaba, l'istituto afferma di aver approvato lo svolgimento di un'indagine che sarà condotta "da un soggetto neutrale di alto livello con esperienza indiscutibile, elevata reputazione internazionale e integrità", per un periodo "non superiore a due o quattro settimane". L'Ufficio della presidenza ribadisce che il Comitato etico del Cda, autore di una precedente e contestata indagine interna il cui esito scagionava Adesina dalle critiche rivoltegli, hanno svolto debitamente il proprio ruolo, ma che tuttavia, "sulla base delle opinioni di alcuni governatori sulla questione e della necessità di risolverla, l'Ufficio della presidenza accetta di autorizzare" da un lato una revisione indipendente della relazione del Comitato etico, dall'altro le osservazioni sollevate dallo stesso Adesina al riguardo, "ai fini di un giusto processo". Lo svolgimento di un'indagine indipendente risponde alla richiesta avanzata dal governo statunitense - secondo azionista della Banca dopo la Nigeria, con una partecipazione del 6,5 per cento contro il 9 di Abuja - è sostenuta anche da Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia, altri azionisti della banca. (Res)