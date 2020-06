Regno Unito: lettera di 16 parlamentari contro la vendita del Newcastle ai sauditi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di 16 parlamentari di vari partiti e altri politici britannici ha scritto al governo esprimendo preoccupazione per la possibile acquisizione del club calcistico Newcastle United da parte dell’Arabia Saudita. Da alcune settimane, infatti, si parla della possibile acquisizione da parte del Fondo per gli investimenti pubblici dell'Arabia Saudita dell’80 per cento della società calcistica dell'omonima città situata nel nord dell'Inghilterra. I politici britannici firmatari della missiva – tra cui figurano l'ex leader laburista Neil Kinnock e il parlamentare conservatore Peter Bottomley – sostengono che l’acquisizione dal valore di 300 milioni di sterline (336 milioni di euro) servirebbe a distrarre l’attenzione dalla questione relativa al rispetto dei diritti umani. La lettera, di cui il quotidiano “The Independent” ha potuto vedere una copia, cita le accuse riguardanti il coinvolgimento saudita nell'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi e il coinvolgimento di Riad nella guerra civile yemenita. Il gruppo esorta il governo a "assumere un ruolo attivo" nella questione, nonostante il mese scorso il sottosegretario per il digitale, la cultura, i media e lo sport, Oliver Dowden, ha dichiarato che il governo non sarebbe intervenuto nell'acquisizione di Newcastle, poiché la questione è "interamente di competenza delle due parti interessate", e che spetterà alla Premier League mettere in atto le attività di due diligence per garantire il corretto andamento della transazione. (Rel)