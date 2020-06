Grecia: Tsipras (Syriza), indire ore elezioni anticipate sarebbe "opportunismo politico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indire elezioni anticipate in Grecia nel bel mezzo della pandemia sarebbe una forma di “opportunismo politico”. Lo ha detto il leader di Syriza, Alexis Tsipras, in un’intervista al quotidiano greco “Kathimerini” in cui ha criticato le politiche economiche del governo guidate dal partito Nuova democrazia e la sua gestione delle tensioni con la Turchia. "Non ho paura di un voto anticipato", ha dichiarato Tsipras "ma credo che, anche se non è ancora chiaro se ci sarà una seconda ondata, sarebbe irresponsabile innescare sviluppi politici che creerebbero un’insicurezza ancora maggiore". L’esponente dell’opposizione ha difeso il sistema elettorale proporzionale attualmente in vigore che favorisce la formazione di governi di coalizione e ha affermato che i cambiamenti politici e sociali portati dalla pandemia consentiranno al suo partito di tornare al potere "non come partito di protesta, ma come forza creativa". Tsipras ha anche accusato il premier Kyriakos Mitsotakis, affermando che le sue politiche hanno riportato riportando la Grecia in recessione nel primo trimestre del 2020 e non hanno attirato gli investimenti stranieri. Critiche, inoltre, anche sulla gestione delle nuove ondate migratorie. "A Moria (il centro di accoglienza situato sull’isola di Lesbo) il numero di migranti è passato da 6 a 26 mila e nel mentre il tentativo di creare nuovi centri si è rivelato un fiasco”, ha detto Tsipras.(Gra)