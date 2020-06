Malta: domani il governo presenterà un nuovo piano di stimolo economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo maltese annuncerà domani un nuovo piano di misure per favorire la ripresa economica ma non sarà una “mini-finanziaria”. È quanto riferiscono fonti del quotidiano “Times of Malta”, secondo cui in seguito dell'accordo tra governo e opposizione, il piano che sarà presentato domani sarà oggetto di un dibattito parlamentare mercoledì prossimo fra governo e opposizione. Il premier maltese, Robert Abela, la scorsa settimana ha annunciato che il governo avrebbe presentato una manovra di diversi milioni con varie misure volte ad assistere le imprese e favorire la ripresa dei consumi. Il suo piano tuttavia, secondo le fonti del quotidiano maltese, si sarebbe scontrato con una serie di ostacoli procedurali: Abela avrebbe voluto far presentare il piano economico mercoledì al ministro delle Finanze in parlamento, consentendo all’opposizione di reagire durante il dibattito e tenersi l’intervento finale, tutto nel corso della medesima seduta. Il capogruppo dell’opposizione, Robert Cutajar, tuttavia ha spiegato che così non ci sarebbe stato il tempo per esaminare i documenti e quindi presentare le sue rimostranze in merito. Quello previsto domani sarà il quarto pacchetto di incentivi economici del governo reso necessario dalla crisi provocata dalla pandemia di Covid-19. Il terzo e il più ampio è stato annunciato il 24 marzo e mira ad aiutare le aziende a garantire il mantenimento della forza lavoro. (Res)