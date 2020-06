Libia: Commissione nazionale dei diritti umani accoglie con favore accordo tra Hafter e Saleh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione nazionale libica per i diritti umani ha accolto con favore la dichiarazione del Cairo derivante dall'accordo tra Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), e Aguila Saleh, presidente della Camera dei rappresentanti libica, su una soluzione ala crisi nel paese nordafricano. La Commissione chiede a tutte le parti politiche e militari interessate di partecipare in buona fede alla cessazione delle ostilità e a una ripresa delle negoziazioni e del dialogo politico, nonché di rispettare le risultanze della conferenza di Berlino e le risoluzioni Onu rilevanti, tra cui l'embargo sull'introduzione di armi in Libia e l'astensione da ingerenze da parte di attori stranieri. La Commissione pone le suddette condizioni alla base della possibilità di prestare assistenza alla popolazione civile libica - stremata dall'escalation del conflitto in corso - e mette in guardia dalle catastrofiche conseguenze per la sicurezza e la vita di persone innocenti costituite da un aggravarsi della violenza, dal rafforzarsi degli interventi stranieri e delle polarizazzioni a livello interno e internazionale.Ieri, 6 giugno, il presidente egiziano Abdelfattah Al Sisi nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il palazzo presidenziale del Cairo alla presenza di vari ambasciatori tra cui l'ambasciatore d'Italia in Egitto, Giampaolo Cantini ha dichiarato di avere "invitato entrambi - Haftar e Saleh - al Cairo per cercare una soluzione alla crisi libica. Dopo due giorni di incontri, si sono accordati per lanciare la dichiarazione del Cairo, la quale include un'iniziativa intra-libica nel quadro delle risoluzioni delle Nazioni Unite in merito e delle conferenze di Parigi, Roma e Berlino. L'iniziativa lancia un appello per il rispetto di tutti gli sforzi internazionali e onusiani precedenti attraverso un cessate il fuoco in vigore dalle sei dell'8 giugno". (Cae)