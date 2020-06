Taiwan: Kuomintang prende distanze dalla Cina dopo sconfitta suo leader Han Kuo-yu a municipali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici del Kuomintang (Kmt), principale partito di opposizione di Taiwan, hanno preso le distanze dalla Cina dopo che l'ex candidato presidenziale e membro del partito Han Kuo-yu ha perso con ampio margine le elezioni municipali nella città portuale meridionale di Kaohsiung. "Il presidente del Kmt, Johnny Chiang, dichiara fermamente che il Partito - contrario al comunismo e che mirava a costruire un paese democratico, libero, prospero e unito - ed i suoi membri hanno sempre messo Taiwan al primo posto a beneficio del popolo", ha detto il Kmt in una dichiarazione rilanciata dai media locali. Il Kmt si stava lentamente riprendendo dalla sconfitta subita alle elezioni presidenziali e parlamentari di gennaio scorso, non riuscendo a scrollarsi di dosso le accuse rivoltegli dal Partito democratico progressista (Dpp), al governo, che lo accusa di voler vendere Taiwan alla Cina. Il voto ha avuto luogo nel quadro delle ulteriori tensioni scoppiate a Hong Kong per la mossa di Pechino, il mese scorso, di imporre una legislazione sulla sicurezza nazionale alla città, una misura fortemente contrastata da tutti i principali partiti di Taiwan in quello che gli analisti hanno considerato un raro caso di unità politica.so, l'invidia di altri". (Cip)