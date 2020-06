Università: Manfredi, numero esami e laureati non è cambiato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la fase del lockdown, nelle università, "c'è stato grande impegno per portare tutta la didattica a distanza. In una situazione di emergenza i risultati li trovo molto positivi perché il numero di esami e laureati non è cambiato rispetto allo scorso anno". Lo ha affermato il ministro dell'Università, Gaetano Manfredi, intervenendo questa mattina a Sky Tg24. "Si è dovuto sacrificare qualcosa - ha aggiunto il ministro - ma complessivamente l'università non si è fermata". Per quel che riguarda le misure contenute nel decreto Scuola, il ministro ha annunciato che "interverremo sulle tasse universitarie allargando la no tax area fino a 20 mila euro di reddito Isee" e prevedendo "altri contributi". (Rin)