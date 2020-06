Coronavirus: Mattarella, prova impegnativa ma Italia ha carte in regola per superare sfida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinquant’anni fa i cittadini delle Regioni a statuto ordinario vennero chiamati per la prima volta alle urne per eleggere i loro rappresentanti nei Consigli regionali: si completava così il disegno dei costituenti e la democrazia nel nostro paese compiva un ulteriore, significativo passo in avanti, ampliando le sue basi e rafforzando il carattere pluralista delle sue istituzioni. Così in una nota il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “La Repubblica nasce nel rifiuto del carattere autoritario e centralista dello Stato, inasprito dal regime fascista, contro la tradizione dei liberi comuni e delle identità dei territori, ricchezza della civiltà dell’Italia”, ha detto il capo dello Stato, ricordando che il principio di autonomia, delle Regioni e degli enti locali è alle fondamenta della costruzione democratica, perché appartiene al campo indivisibile delle libertà e costituisce un regolatore dell’equilibrio costituzionale. L’esperienza delle Regioni, ha aggiunto Mattarella, ha attraversato diverse stagioni, ed è stata oggetto di confronti molto intensi e riforme che hanno modificato non solo il profilo legislativo e amministrativo degli enti, ma anche il funzionamento complessivo dei poteri democratici della Repubblica. (segue) (Com)